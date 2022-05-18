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У Росії мають намір створити нову піонерську організацію

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Москва, Середа 18 травня 2022 03:17
У Росії мають намір створити нову піонерську організацію Прапор Росії (Фото: unian.ua)
Автор: Константин Широкун

У Росії ініціювали створення Всеросійської дитячої молодіжної організації, яка за структурою нагадуватиме радянський Піонерський рух. Про це заявила глава комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Відповідний законопроект розглянуть у першому читанні в день сторіччя піонерії, 19 травня. Вона додала, що над проектом працювали всі фракції Держдуми.

"19 травня, в день народження піонерії, Держдума розгляне в першому читанні проект відповідного ФЗ", - заявила Останіна. За її словами, майбутня організація поки не має назви, тому що автори законопроекту не зійшлися в його виборі, але він вже визначає її основні цілі, завдання і структуру.

Нова структура повинна об'єднати всі молодіжні рухи, а опікати її діяльність буде Мінпросвіти. Вступити в таку спільноту можуть діти з шести років.

Раніше ми повідомляли, що Росія задіяла у війні проти України 167 тисяч солдатів. Для участі в бойових діях була безпосередньо розгорнута 91 батальйонно-тактична група.

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