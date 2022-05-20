В России начали признавать свои потери на острове Змеиный, - Одесская ОВА

"В России начали подтверждать, когда начали хоронить своих погибших, потери на острове Змеиный", - заявил Братчук.

Он также сравнил между собой остров Змеиный и поселок Чернобаевка, что в Херсонской области.

Также Братчук добавил, что корабли Черноморского флота продолжают блокирование Одесского порта, создают искусственный продовольственный кризис в мире и не дают хода для экспорта украинского зерна.

Отметим, в середине апреля в районе о. Змеиный в результате ракетной атаки серьезные повреждения получил крейсер "Москва", который впоследствии затонул.

А уже 6 мая стало известно о подбитии там украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров".

Также стало известно, что российские военные не оставляют попыток укрепиться на острове Змеиный и продолжают атаковать с моря, но пока этому мешает штормовая погода.

Отметим, недавно эксперт рассказал, почему для россиян так важен остров Змеиный.

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