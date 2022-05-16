Эксперт объяснил, почему для россиян так важен Змеиный остров

Прямо мимо острова Змеиный проходят морские коммуникации, морские торговые пути от Одессы до Босфора и далее до Средиземного моря. Таким образом, он сегодня является стратегически важным мировым пунктом, который позволяет России создавать глобальные проблемы.

"Остров Змеиный - это клочок суши в Черном море, который расположен напротив устья Дуная. Размещение на этом острове средств радиотехнической или радиоэлектронной разведки позволяет россиянам вести наблюдение за территорией Румынии, где уже расположены американские подразделения. То есть они могут вести разведку и снимать все, что касается и американских, и румынских военных на территории Румынии", - рассказал он.

Во-вторых, как отметил военный, развертывание на острове россиянами средств противовоздушной обороны улучшает положение для действий их флота в этой операционной зоне. Имея такой стационарный пункт и радиолокационное наблюдение, они также могут расширить операционную зону для своих самолетов.

"В-третьих, размещение россиянами на острове каких-либо ракетных средств позволит им контролировать всю морскую коммуникацию в том районе и уничтожать все корабли, которые будут передвигаться в этой зоне. Для чего им это нужно? На сегодняшний день цены на продовольствие в странах Средиземноморья, которые зависели от нашего экспорта - Тунис, Ливан, Алжир и т.д. - выросли уже на 20%", - говорит Грабский.

По словам эксперта, блокируя украинские морские торговые пути и перевозку грузов, Россия уже сегодня международным продовольственным терроризмом влияет на несколько стран.

"То есть это становится глобальной мировой угрозой, о чем уже говорят на самом высоком политическом уровне. Эти поставки Россией награбленного в Украине зерна в Сирию также могут быть использованы ею как инструмент ведения гибридной войны", - пояснил полковник.

В то же время Грабский уверяет, что для морской операции по переброске десанта у россиян уже нет флота. А воздушная операция на такое расстояние - это нелепость.

"Какие силы и средства нужно поднять в небо, чтобы совершить такую ​​операцию! К тому же десантура может действовать в течение 72 часов в окружении. После этого к ним должны подойти сухопутные войска. То есть говорить о риске высадки морского или воздушного десанта можно только в том случае, если россиянам удастся прорваться через Николаев и подойти к Одессе", - говорит полковник.

Он констатирует, что ВСУ уже почти исключили физическую возможность высадки Россией морского десанта - у них просто нет достаточного количества кораблей.

"А воздушный десант - это колоссально рискованно, потому что они не имеют такого количества воздушных судов, чтобы обеспечить непрерывный переброс десанта. Они могут перекинуть с воздуха 2-3 самолета, не более одного батальона. Остальное нужно будет высаживать посадочным способом и под постоянным огневым влиянием. А наши "стингеры" и другие средства не дадут уцелеть любому движущемуся на ту территорию самолету. И они это прекрасно осознают", - резюмирует он.