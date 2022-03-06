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В России начали активную подготовку к отключению от мирового интернета

Автор: Анна Шиканова

В России готовятся к тому, что отключить свою сеть от мирового интернета. Соответствующие документы уже подготовлены в Минцифры России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документы Минцифры РФ.

Россия планирует с 11 марта полностью отключиться от мирового интернета. И уже начала рассылать всем владельцам телекоммуникационных сервисов (порталов, ресурсов, сайтов) соответствующие документы – правительственные телеграммы.

Как сообщается в документах, все серверы и домены в России должны быть с 11 марта переведены в российскую зону. Также должны быть собраны подробные данные о сетевой инфраструктуре сайтов.

В случае использования иностранного хостинга переместить на нем публичные ресурсы на российский хостинг. Все публичные ресурсы, которые находятся в другой доменной зоне – переместить по возможности в доменную зону ru.

О принятых мерах компании должны сообщить в минцифры РФ не позднее 15 марта. Если возникнут отказы – также об этом уведомить.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что TikTok приостановит работу в России.

А также писали о том, что American Express приостанавливает операции в России и Беларуси.

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