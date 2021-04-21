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В России на митингах за Навального задержали почти 60 человек

Автор: РБК-Украина

В России сегодня проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Правоохранители уже задержали 58 человек.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Отмечается, что многих задержали еще до начала акции.

В Иркутске задержали шесть человек, в Находке - шесть человек, в Нижнем Новгороде - пять человек.

Задержания также проходили в Москве (четыре человека), Красноярске (три человека), Благовещенске (три человека), Уфе (два человека), Кургане (два человека), Брянске (два человека) и т.д.

Также в оккупированном Крыму (Симферополь) задержали одного человека за участие в митинге за Навального.

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение от отравления "Новичком". В феврале суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный из-за нарушений условий приговора. Навального отправили в покровскую колонию общего режима на 2 года и 5 месяцев.

22 апреля ПАСЕ проведет срочные дебаты с утверждением резолюции по ситуации с Алексеем Навальным.

Кроме того, в США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в тюрьме.

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Новости Украины Российская ФедерацияНавальныйпротестМитинг
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