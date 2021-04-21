В России на митингах за Навального задержали почти 60 человек

Отмечается, что многих задержали еще до начала акции.

В Иркутске задержали шесть человек, в Находке - шесть человек, в Нижнем Новгороде - пять человек.

Задержания также проходили в Москве (четыре человека), Красноярске (три человека), Благовещенске (три человека), Уфе (два человека), Кургане (два человека), Брянске (два человека) и т.д.

Также в оккупированном Крыму (Симферополь) задержали одного человека за участие в митинге за Навального.