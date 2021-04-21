У Росії на мітингах за Навального затримали майже 60 осіб

Зазначається, що багатьох затримали ще до початку акції.

В Іркутську затримали шість осіб, у знахідці - шість осіб, у Нижньому Новгороді - п'ять осіб.

Затримання також проходили в Москві (чотири людини), Красноярську (три людини), Благовєщенську (три людини), Уфі (дві людини), Кургані (дві людини), Брянську (дві людини) і т. д.

Також в окупованому Криму (Сімферополь) затримали одну людину за участь у мітингу за Навального.