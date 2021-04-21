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У Росії на мітингах за Навального затримали майже 60 осіб

Автор: РБК-Україна

У Росії сьогодні проходять мітинги на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Правоохоронці вже затримали 58 осіб.

Про це повідомляє " ОВС-Інфо".

Зазначається, що багатьох затримали ще до початку акції.

В Іркутську затримали шість осіб, у знахідці - шість осіб, у Нижньому Новгороді - п'ять осіб.

Затримання також проходили в Москві (чотири людини), Красноярську (три людини), Благовєщенську (три людини), Уфі (дві людини), Кургані (дві людини), Брянську (дві людини) і т. д.

Також в окупованому Криму (Сімферополь) затримали одну людину за участь у мітингу за Навального.

Нагадаємо, Олексія Навального затримали в аеропорту 17 січня після повернення з Німеччини, де він проходив лікування від отруєння "новачком". У лютому суд замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний через порушення умов вироку. Навального відправили в Покровську колонію загального режиму на 2 роки і 5 місяців.

22 квітня ПАРЄ проведе термінові дебати із затвердженням резолюції щодо ситуації з Олексієм Навальним.

Крім того, в США пригрозили Росії наслідками у разі смерті Навального у в'язниці.

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