UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России лишили свободы трех крымских татар. МИД Украины выразил протест

Фото: в России лишили свободы трех крымских татар (twitter.com)
Автор: Сергей Пышкин

В России незаконно приговорили к лишению свободы трех граждан Украины, которые являются также и представителями крымскотатарского народа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил:

  • Исмета Ибрагимова к 19 годам лишения свободы;
  • Олега Федорова к 13 годам лишения свободы;
  • Эрнеста Ибрагимова к 13 годам лишения свободы.

"Эти судебные решения являются очередным подтверждением агрессивной политики России, направленной на уничтожение крымских татар и их идентичности", - пишет пресс-служба МИД.

Исмета Ибрагимова задержали еще в июле 2020 года, а Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова - в феврале 2021 года после массовых обысков в их квартирах. После этого их незаконно переместили в России и безосновательно обвинили в якобы "участии в деятельности террористической организации" Хизб ут-Тахрир".

"За годы временной оккупации Крыма по обвинениям в причастности к "Хизб ут-Тахрир" арестованы уже более 90 человек, большинство из которых - крымские татары", - добавляет пресс-служба МИД.

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию отменить решение и освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, а также прекратить политические преследования и репрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияКрым