В России лишили свободы трех крымских татар. МИД Украины выразил протест

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил:

Исмета Ибрагимова к 19 годам лишения свободы;

Олега Федорова к 13 годам лишения свободы;

Эрнеста Ибрагимова к 13 годам лишения свободы.

"Эти судебные решения являются очередным подтверждением агрессивной политики России, направленной на уничтожение крымских татар и их идентичности", - пишет пресс-служба МИД.

Исмета Ибрагимова задержали еще в июле 2020 года, а Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова - в феврале 2021 года после массовых обысков в их квартирах. После этого их незаконно переместили в России и безосновательно обвинили в якобы "участии в деятельности террористической организации" Хизб ут-Тахрир".

"За годы временной оккупации Крыма по обвинениям в причастности к "Хизб ут-Тахрир" арестованы уже более 90 человек, большинство из которых - крымские татары", - добавляет пресс-служба МИД.

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию отменить решение и освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, а также прекратить политические преследования и репрессии.