В Росії позбавили волі трьох кримських татар. МЗС України висловило протест

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив:

Ісмета Ібрагімова на 19 років позбавлення волі;

Олега Федорова на 13 років позбавлення волі;

Ернеста Ібрагімова на 13 років позбавлення волі.

"Ці судові рішення є черговим підтвердженням агресивної політики Росії, спрямованої на знищення кримських татар та їхньої ідентичності", - пише пресслужба МЗС.

Ісмета Ібрагімова затримали ще у липні 2020 року, а Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова - у лютому 2021 року після масових обшуків у їх помешканнях. Після цього їх незаконно перемістили до Росії й безпідставно звинуватили в нібито "участі у діяльності терористичної організації" "Хізб ут-Тахрір".

"За роки тимчасової окупації Криму за звинуваченнями у причетності до "Хізб ут-Тахрір" заарештовано вже понад 90 осіб, більшість з яких - кримські татари", - додає пресслужба МЗС.

Міністерство закордонних справ України закликає Росію скасувати рішення й звільнити усіх незаконно утримуваних українців, а також припинити політичні переслідування й репресії.