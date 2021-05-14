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В России ликвидируют компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

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Пятница 14 мая 2021 20:14
В России ликвидируют компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение Фото: народный депутат Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В России начали ликвидацию компании "Новые проекты", которая владеет лицензией на добычу нефти и газа на участке "Глубокая" в оккупированном Крыму. Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора связывают компанию с народным депутатом Виктором Медведчуком, которого подозревают в государственной измене.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

В частности, компания "Новые проекты" фигурирует в подозрении о "незаконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым".

"Схемы" ссылаются на соответствующую запись в реестре юридических лиц России, сделанную на следующий день после того, как Медведчуку вручили подозрение.

Процесс ликвидации компании "Новые проекты" начался 12 мая. Основанием для начала ликвидации фирмы называют недостоверность данных компании. Журналисты подозревают, что это основание появилось "задним числом".

"В выписке на компанию на 14 мая 2021 года существует запись №19 с октября 2020 года, о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы России установили определенную недостоверность данных. Если брать выписку на компанию на начало мая - в ней отсутствует запись №19. Это может указывать на то, что их внесли задним числом", - говорится в сообщении журналистов.

При этом лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокая" компании "Новые проекты" не утратит своей сили до 2046 года.

Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрения в государственной измене. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уточнила, что Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам.

13 мая суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене, грозит до 15 лет тюрьмы. Уголовные правонарушения, которые ему инкриминируются, относятся к особо тяжким.

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