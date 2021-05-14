У Росії ліквідують компанію, через яку Медведчук отримав підозру

У Росії почали ліквідацію компанії "Новые проекты", яка володіє ліцензією на видобуток нафти і газу на ділянці "Глибока" в окупованому Криму. Служба безпеки України та Офіс генпрокурора пов'язують компанію з народним депутатом Віктором Медведчуком, якого підозрюють у державній зраді.

Зокрема, компанія "Новые проекты" фігурує в підозрі про "незакінчений замах на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим".

"Схеми" посилаються на відповідний запис в реєстрі юридичних осіб Росії, зроблений на наступний день після того, як Медведчуку вручили підозру.

Процес ліквідації компанії "Новые проекты" розпочався 12 травня. Підставою для початку ліквідації фірми називають недостовірність даних компанії. Журналісти підозрюють, що ця підстава з'явилася "заднім числом".

"У виписці на компанію на 14 травня 2021 року існує запис №19 з жовтня 2020 року, про те, що інспектори Федеральної податкової служби Росії встановили певну недостовірність даних. Якщо брати виписку на компанію на початок травня - в ній відсутній запис №19. Це може вказувати на те, що їх внесли заднім числом", - йдеться в повідомленні журналістів.

При цьому ліцензія на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці "Глибока" компанії "Новы проекты" не втратить своєї чинності до 2046 року.