Газ и Донбасс: основные заявления Путина по Украине

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин на пресс-конференции заявил о сохранении транзита и заявил, что на Донбассе нет иностранных войск

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину продолжится, а на Донбассе якобы нет иностранных войск. Подробнее о том, что сказал Путин об Украине в ходе пресс-конференции - в материале РБК-Украина.

Путин о Зеленском

Путин заявил, что не дает характеристики бывшим и действующим лидерам стран. Вместе с тем, добавил, что у Зеленского "есть и преимущества, и минусы".

Путин о минских соглашениях

Путин заявил, что пересмотр минских соглашений может завести ситуацию на Донбассе в тупик. Он также добавил, что нет ничего кроме минских соглашений, а их ключем является закон об особом статусе Донбасса и "ему нужно придать постоянно действующий характер".

Путин о нормандском саммите

Путин заявил, что встреча в нормадском формате в апреле 2020 состоится, "если будут позитивные изменения". При этом, он отметил, что некие позитивные изменения есть, в частности продлен закон об особом статусе Донбасса.

"Продолжение работы в нормандском формате целесообразно", - заявил он.

Путин о Донбассе

Путин заявил, что "на Донбассе живут гордые люди" и силовое решение конфликта не является возможным. Он также заявил, что на Донбассе нет иностранных войск, а танки и артилерию боевикам предоставляют страны, которые им симпатизируют.

Путин о транзите газа

Путин заявил, что вопрос газа является "очень чувствительной и сложной темой". При этом, он добавил, что маршрут транзита газа через Украину является удобным.

"Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт", - заявил он.

Путин заявил, что "Украина была сельской территорией"

Путин заявил, что "исконно русские территории" при создании СССР были переданы Украине. В частности, он заявил, что все "Причерноморье, западные земли были переданы Украине "со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине, потому что Украина была сельской территорией".

Путин назвал такое решение "странным" и добавил, что "теперь мы с этим разбираемся".

Путин сравнил Украину с Беларусью

"Решения о создании союзного государства были правильными. Русский и белоруский народ то же самое, что украинский и русский - это почти одно и тоже в этническом смысле и с точки зрения истории, духовных начал. То что у нас с Беларусью происходит сближения, я очень рад", - сказал он.

Путин заявил, что в РФ живут несколько миллионов украинцев

Отвечая на вопрос о миграции и предоставлении российского гражданства, Путин заявил, что проще адаптироваться к российским условиям беларусам, украинцам и молдованам.

"У нас 3 млн украинцев живут и примерно столько же приехали после трагических событий на Донбассе", - заявил он.