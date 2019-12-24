Путин заявил, что "только РФ имеет гиперзвуковое оружие"

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По его словам, теперь другие страны "должны догонять Россию" в плане вооружения, а не как раньше, когда РФ догоняла других

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы "только РФ имеет гиперзвуковое оружие" и опережает в этом другие страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, РФ впервые в истории опережает другие страны” по уровню развития передовых вооружений.

"Советский Союз всегда догонял США - и по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам. На сегодня у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - заявил Путин.

Он также заявил, что СССР и Россия якобы "никогда не стремились создавать угрозы для других стран", но при этом рассказал о планах создания новых межконтинентальных ракет.

"У нас по плану идут работы по другим системам: по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", - сказал президент РФ.

Напомним, ранее на пресс-конференции Путин заявил, что "исконно русские территории" при создании СССР были переданы Украине. В частности, он заявил, что все "Причерноморье, западные земли были переданы Украине" со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине, потому что Украина была сельской территорией". В министерстве иностранных дел Украины осудили заявления Путина.