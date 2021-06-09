У России нет иллюзий, что грядут какие-то прорывы после встречи Байдена и Путина, - Лавров

Москва не ожидает, что в результате встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина удастся достичь каких-то прорывных договоренностей. В Кремле нет таких "иллюзий".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он отметил, что президентом необходимо провести эту встречу как главам двух крупнейших стран мира.

"У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий, что грядут какие-то прорывы. Но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США, как две крупнейшие ядерные державы на международной арене", - сказал Лавров.

Он выразил надежду, что американская сторона при подготовке к встрече "проведет работу рад ошибками прошлых лет" и "откажется от позиции претензии" к РФ.