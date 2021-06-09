У Росії немає ілюзій, що настають якісь прориви після зустрічі Байдена і Путіна, - Лавров

Москва не очікує, що в результаті зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна вдасться досягти якихось проривних домовленостей. У Кремлі немає таких "ілюзій".

Про це заявив Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише ТАСС.

Він зазначив, що президентом необхідно провести цю зустріч як главам двох найбільших країн світу.

"У нас немає ніяких завищених очікувань, ніяких ілюзій, що настають якісь прориви. Але є об'єктивна необхідність в обміні думками на вищому рівні про те, які загрози бачать Росія і США, як дві найбільші ядерні держави на міжнародній арені", - сказав Лавров.

Він висловив сподівання, що американська сторона при підготовці до зустрічі "проведе роботу рад помилками минулих років" і "відмовиться від позиції претензії" до РФ.