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В России хотят вынести на госэкзамен вопросы о "спецоперации" в Украине

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Москва, Среда 06 апреля 2022 16:47
В России хотят вынести на госэкзамен вопросы о "спецоперации" в Украине Фото: в России на ЕГЭ вынесут вопросы о войне в Украине (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в заданиях Единого государственного экзамена для выпускников школ могут появиться вопросы о "спецоперации" в Украине. Однако это состоится не в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

По словам российского чиновника, вопросы ЕГЭ на этот год уже сформированы и отредактированы. Однако он не исключил, что уже в ближайшие годы война в Украине будет вынесены на госэкзамен.

"У нас есть такое правило, что мы не меняем правила во время подготовки к экзаменам. В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок, они понятны и так уже всем. Конечно, задание будет появляться, мы помним Крымскую весну 2014 года, у нас тоже появились задания по предмету история, посвященные этим событиям", - заявил Музаев.

Напомним, в России в школах начали проводить уроки об "антироссийских санкциях" и их влиянии на экономику.

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