В России хотят вынести на госэкзамен вопросы о "спецоперации" в Украине

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в заданиях Единого государственного экзамена для выпускников школ могут появиться вопросы о "спецоперации" в Украине. Однако это состоится не в этом году.

По словам российского чиновника, вопросы ЕГЭ на этот год уже сформированы и отредактированы. Однако он не исключил, что уже в ближайшие годы война в Украине будет вынесены на госэкзамен.

"У нас есть такое правило, что мы не меняем правила во время подготовки к экзаменам. В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок, они понятны и так уже всем. Конечно, задание будет появляться, мы помним Крымскую весну 2014 года, у нас тоже появились задания по предмету история, посвященные этим событиям", - заявил Музаев.