В школах России начали проводить уроки об "антироссийских санкциях". Педагогам направили методички для учеников 5-9-х и 10-11-х классов для занятий по теме "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

В методичке говорится, что в начале урока учитель должен привести цитату президента РФ Владимира Путина о том, что "на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление".

Педагоги также должны спросить у школьников знают ли они, "какие первоочередные меры включает антисанкционная политика" России. После чего на уроке учащимся расскажут о положительном эффекте санкций.

В конце урока школьники заполняют анкету и должны ответить на следующие вопросы:

"Справедливы ли санкции в отношении России?",

"Приведут ли санкции к укреплению экономики России?",

"Кто понесет большие экономические потери?"

При этом на последний вопрос предлагается три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.

Уроки об "антироссийских санкциях" уже начали проводить в ряде школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей.