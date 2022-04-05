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В школах России начали проводить уроки об "антироссийских санкциях"

Новина українською →
Москва, Вторник 05 апреля 2022 10:09
В школах России начали проводить уроки об "антироссийских санкциях" Фото: В школах России начали проводить уроки об "антироссийских санкциях" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В школах России начали проводить уроки об "антироссийских санкциях". Педагогам направили методички для учеников 5-9-х и 10-11-х классов для занятий по теме "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

В методичке говорится, что в начале урока учитель должен привести цитату президента РФ Владимира Путина о том, что "на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление".

Педагоги также должны спросить у школьников знают ли они, "какие первоочередные меры включает антисанкционная политика" России. После чего на уроке учащимся расскажут о положительном эффекте санкций.

В конце урока школьники заполняют анкету и должны ответить на следующие вопросы:

  • "Справедливы ли санкции в отношении России?",
  • "Приведут ли санкции к укреплению экономики России?",
  • "Кто понесет большие экономические потери?"

При этом на последний вопрос предлагается три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.

Уроки об "антироссийских санкциях" уже начали проводить в ряде школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей.

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