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У Росії хочуть винести на держіспит питання про "спецоперацію" в Україні

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Москва, Середа 06 квітня 2022 16:47
У Росії хочуть винести на держіспит питання про "спецоперацію" в Україні Фото: у Росії на ЄДІ винесуть питання про війну в Україні (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Рособрнадзора Анзор Музаєв заявив, що в завданнях Єдиного державного іспиту для випускників шкіл можуть з'явитися питання про "спецоперацію" в Україні. Однак це відбудеться не цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

За словами російського чиновника, питання ЄДІ на цей рік вже сформовані і відредаговані. Однак він не виключив, що вже в найближчі роки війна в Україні буде винесена на держіспит.

"У нас є таке правило, що ми не змінюємо правила під час підготовки до іспитів. У майбутньому, звичайно, ми будемо спостерігати за ситуацією, буде розуміння і початку, і передумов, вони зрозумілі і так вже всім. Звичайно, завдання будуть з'являтися, ми пам'ятаємо Кримську весну 2014 року, у нас теж з'явилися завдання з предмету історія, присвячені цим подіям", - заявив Музаєв.

Нагадаємо, у Росії в школах почали проводити уроки про "антиросійські санкції" і їх вплив на економіку.

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