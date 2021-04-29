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В России хотят арестовать бывшего советника Азарова

Автор: РБК-Украина

В Российской Федерации за мошенничество хотят арестовать бывшего советника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Подозреваемый якобы пытался за 5 млн долларов снять с международного розыска беглого российского бизнесмена.

Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что речь идет об Игоре Сосновском, который в свое время был советником Азарова. Как сообщили в Следственном комитете России, в суд передали материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сосновского подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Отметим, Сосновский - донецкий предприниматель, который на сегодня проживает в России. По данным следствия, он пытался провернуть мошенническую схему и предлагал за 5 млн долларов снять с международного розыска бывшего гендиректора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака, который скрывается в Украине.

За эти деньги он предлагал организовать письмо главы ФСБ Александра Бортникова в МВД, после рассмотрения которого уголовное дело за растрату против Шпака приостановили бы. В случае невыплаты денег Сосновский обещал подключить "американский Интерпол" и экстрадировать россиянина из Украины.

Напомним, в марте Офис генпрокурора Украины объявил экс-премьеру Николаю Азарову подозрение в государственной измене по делу о "Харьковских соглашениях".

Также Украина ввела санкции против него, хотя европейские санкции против Азарова были сняты в декабре 2020 года. Европейский суд пришел к выводу, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту.

Азаров был премьер-министром Украины до января 2014 года. Во время Революции достоинства бежал из страны.

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