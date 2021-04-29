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У Росії хочуть заарештувати колишнього радника Азарова

Автор: РБК-Україна

У Російській Федерації за шахрайство хочуть заарештувати колишнього радника екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Підозрюваний нібито намагався за 5 млн доларів зняти з міжнародного розшуку російського бізнесмена-втікача.

Про це пише ТАСС.

Повідомляється, що мова йде про Ігоря Сосновського, який свого часу був радником Азарова. Як повідомили в Слідчому комітеті Росії, до суду передали матеріали про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Сосновського підозрюють у замаху на шахрайство в особливо великому розмірі.

Зазначимо, Сосновський - донецький підприємець, який на сьогодні проживає в Росії. За даними слідства, він намагався провернути шахрайську схему і пропонував за 5 млн доларів зняти з міжнародного розшуку колишнього гендиректора "Рейлтрансхолдингу" Сергія Шпака, який переховується в Україні.

За ці гроші він пропонував організувати лист глави ФСБ Олександра Бортникова до МВС, після розгляду якого кримінальну справу за розтрату проти Шпака призупинили б. У разі невиплати грошей Сосновський обіцяв підключити "американський Інтерпол" і екстрадувати росіянина з України.

Нагадаємо, у березні Офіс генпрокурора України оголосив екс-прем'єру Миколі Азарову підозру в державній зраді у справі про "Харківські угоди".

Також Україна ввела санкції проти нього, хоча європейські санкції проти Азарова були зняті в грудні 2020 року. Європейський суд дійшов висновку, що Рада ЄС не проконтролювала забезпечення дотримання українською судовою системою права Азарова на захист.

Азаров був прем'єр-міністром України до січня 2014 року. Під час Революції гідності втік з країни.

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