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В России грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, 12 человек погибли

Суббота 30 января 2021 02:58
В России грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, 12 человек погибли
Фото: место ДТП (t.me/tv360ru)
Автор: Инна Собора

В России в Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли 12 человек. Еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из них находятся в реанимации.

Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) России.

Вечером 29 января произошло столкновение грузовика с рейсовым автобусом.

Причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу, после того как его полуприцеп занесло. В результате произошло столкновение с автобусом, который направлялся из Сызрани в Ульяновскую область.

СК России возбудили уголовные дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, ранее сообщалось, что утром в Ростовской области перевернулся автобус, в результате аварии были погибшие.

Всего в автобусе, который ехал из Москвы в оккупированный Донецк, были 18 человек, из них 15 граждан Украины.

РБК-Украина писало, что в результате ДТП с пассажирским автобусом России погибли двое граждан Украины.

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Новости Украины Происшествия ДТПРоссийская Федерация

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