ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Росії вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом, 12 людей загинули

Субота 30 січня 2021 02:58
У Росії вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом, 12 людей загинули
Фото: місце ДТП (t.me/tv360ru)
Автор: Инна Собора

У Росії в Самарській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинули 12 осіб. Ще 12 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, 5 з них знаходяться в реанімації.

Про це йдеться на сайті Слідчого комітету (СК) Росії.

Увечері 29 січня сталося зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом.

Причиною ДТП став виїзд вантажівки на зустрічну смугу, після того як його напівпричіп занесло. У результаті відбулося зіткнення з автобусом, який прямував з Сизрані в Ульянівську область.

СК Росії порушили кримінальні справи, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб) і ч. 3 ст. 238 КК РФ (надання послуг, не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці в Ростовській області перекинувся автобус, в результаті аварії були загиблі.

Всього в автобусі, який їхав з Москви до окупованого Донецьк, були 18 осіб, з них 15 громадян України.

РБК-Україна писало, що в результаті ДТП з пасажирським автобусом Росії загинули двоє громадян України.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДТПРосійська Федерація

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся