У Росії вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом, 12 людей загинули

Фото: місце ДТП (t.me/tv360ru)

У Росії в Самарській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинули 12 осіб. Ще 12 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, 5 з них знаходяться в реанімації.

Про це йдеться на сайті Слідчого комітету (СК) Росії.

Увечері 29 січня сталося зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом.

Причиною ДТП став виїзд вантажівки на зустрічну смугу, після того як його напівпричіп занесло. У результаті відбулося зіткнення з автобусом, який прямував з Сизрані в Ульянівську область.

СК Росії порушили кримінальні справи, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб) і ч. 3 ст. 238 КК РФ (надання послуг, не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці в Ростовській області перекинувся автобус, в результаті аварії були загиблі.

Всього в автобусі, який їхав з Москви до окупованого Донецьк, були 18 осіб, з них 15 громадян України.

РБК-Україна писало, що в результаті ДТП з пасажирським автобусом Росії загинули двоє громадян України.