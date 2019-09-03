Дата саммита "нормандской четверки" пока не определена, - Кремль

Фото: Дмитрий Песков (Униан)

В Берлине прошла встреча советников в рамках подготовки к саммиту лидеров "четверки"

Дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Отметим, что в Берлине прошла встреча советников в рамках подготовки к саммиту лидеров "четверки" и реализации Минских договоренностей.

"Нет, пока не определена (дата встречи "нормандской четверки" - ред.)", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во время встречи в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине обсуждали исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Берлине состоялась встреча дипломатических советников Украины, Германии, Франции и России относительно организации саммита в "нормандском формате". От РФ в берлинской встрече принимал участие помощник президента России Владислав Сурков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия для проведения встречи в "нормандском формате".