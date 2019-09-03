Дата саммита "нормандской четверки" пока не определена, - Кремль

В Берлине прошла встреча советников в рамках подготовки к саммиту лидеров "четверки"
Дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
Отметим, что в Берлине прошла встреча советников в рамках подготовки к саммиту лидеров "четверки" и реализации Минских договоренностей.
"Нет, пока не определена (дата встречи "нормандской четверки" - ред.)", - сказал он.
Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во время встречи в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине обсуждали исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что 2 сентября в Берлине состоялась встреча дипломатических советников Украины, Германии, Франции и России относительно организации саммита в "нормандском формате". От РФ в берлинской встрече принимал участие помощник президента России Владислав Сурков.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия для проведения встречи в "нормандском формате".