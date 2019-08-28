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В Кремле назвали условия встречи "нормандской четверки"

Новости » Политика    28.08.2019 - 16:23
В Кремле назвали условия встречи "нормандской четверки"
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле считают, что встреча состоится после того, как помощники "выполнят домашнюю работу"

Российские власти планируют дождаться встречи помощников лидеров "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция), чтобы те подготовили фундамент для будущего саммита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова российским СМИ.

По его словам, помощники лидеров стран должны подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне. В то же время Песков не назвал точной даты встречи.

"Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится", - сказал он.

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что для самой встречи в нормандском формате Россия не выдвигает условий, но "кто-то должен подготовить фундамент".

"Президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом свидетельствует совместная декларация лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции.

Напомним, ранее советник президента США Джон Болтон не исключил участия представителей Америки в нормандском формате. По его мнению, это зависит от решения президента Украины Владимира Зеленского.

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