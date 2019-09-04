У Росії не готові назвати дати саміту "нормандської четвірки"

Фото: Юрій Ушаков (twitter.com/sputnik_estonia)

Саміт "нормандської четвірки" поки не обзавівся конкретними датами

Учасники переговорів з мирного врегулювання на Донбасі поки що не опрацьовували дати майбутнього саміту "нормандської четвірки". Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогодні ще не опрацьовувалися конкретні терміни зустрічі лідерів Росії, Німеччини, Франції та України у нормандському форматі.

"Ні, не відомо, конкретні терміни не оговорювалися", - заявив Ушаков в кулуарах Східного економічного форуму у Владивостоці.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що за результатами зустрічі радників в рамках підготовки до саміту "нормандської четвірки" конкретна дата досі не визначена.

До цього він заявляв, що для самої зустрічі в нормандському форматі Росія не висуває умов, але "хтось повинен підготувати фундамент".

"Президент Володимир Путін теж є прихильником проведення такої зустрічі. Але, щоб глави держав зібралися разом і почали щось обговорювати, хто-то повинен підготувати фундамент для цього обговорення, хтось повинен виконати домашню роботу", - сказав він.