Пристайко раскрыл детали встречи советников "нормандской четверки"

Фото: Вадим Пристайко (twitter.com/MelnykAndrij)

Обсуждалось выполнение шагов, которые будут способствовать проведению саммита лидеров "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что во время встречи в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине обсуждали исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Среди конкретных вещей, которых нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить, все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко.

Дата встречи лидеров "нормандского формата", по словам министра, будет решена после того, как политические советники представят результаты переговоров каждый в своей стране. На взгляд Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

В то же время, он сообщил, что во время переговоров речь не шла об обмене заложниками и пленными, о миротворческой миссии на Донбассе, о "дорожней карте" выполнения Минских договоренностей, которую было договорено разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Берлине состоится встреча дипломатических советников Украины, Германии, Франции и России относительно организации саммита в "нормандском формате". От РФ в берлинской встрече будет участвовать помощник президента России Владислав Сурков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия для проведения встречи в "нормандском формате".