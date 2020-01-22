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В России госпитализировали женщину с подозрением на китайский вирус

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 12:14
В России госпитализировали женщину с подозрением на китайский вирус
Иллюстративное фото (twitter.com/NoviniteEU)

Женщина прилетела в Хабаровск из Китая

В российском Хабаровске госпитализировали женщину по подозрению на заболевание китайским вирусом нового типа. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Сообщается, что женщина прилетела в Россию из китайского города Харбин. Ее госпитализировали в больницу с аэропорта Хабаровска.

"Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, с ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", - сообщили в аэропорту.

В Роспотребнадзоре информацию не прокомментировали.

Напомним, в декабре в Китае зафиксировали вспышку нового вируса пневмонии. Жертвами коронавируса стали уже девять жителей Китая. Около 440 человек были госпитализированы в 13 китайских провинциях.

Сегодня, 22 января, пройдет экстренное заседание комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

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