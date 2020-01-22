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У Росії госпіталізували жінку з підозрою на китайський вірус

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 12:14
У Росії госпіталізували жінку з підозрою на китайський вірус
Ілюстративне фото (twitter.com/NoviniteEU)

Жінка прилетіла в Хабаровськ з Китаю

В російському Хабаровську жінку госпіталізували з підозрою на захворювання китайським вірусом нового типу. Про це повідомляє "Сибір.Реалії".

Повідомляється, що жінка прилетіла в Росію з китайського міста Харбін. Її госпіталізували в лікарню з аеропорту Хабаровська.

"Росспоживнагляд зараз зустрічає всі літаки в аеропорту, з нічного рейсу з Харбіна 21 січня госпіталізували одну жінку з високою температурою, відвезли в лікарню з-за підозри на смертельний коронавірус. Начебто діагноз не підтвердили, але це неточна інформація", - повідомили в аеропорту.

У Росспоживнагляді інформацію не прокоментували.

Нагадаємо, в грудні в Китаї зафіксували спалах нового вірусу пневмонії. Жертвами коронавіруса стали вже дев'ять жителів Китаю. Близько 440 осіб були госпіталізовані в 13 китайських провінціях.

Сьогодні, 22 січня, пройде екстрене засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який отримує поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародної надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

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