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В Италии допустили распространение китайского вируса в ЕС

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 10:00
В Италии допустили распространение китайского вируса в ЕС
Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

В Риме проверяется вероятность заболевания на рейсах из китайского мегаполиса Ухань

В аэропорту Рима (Италия) начали дополнительные проверки на предмет возможных случаев нового китайского вируса. Об этом сообщает итальянское издание Wantedinrome.

Проверяется возможность заболевания на рейсах из китайского мегаполиса Ухань, где впервые зафиксировали вирус. Итальянская власть рекомендует пассажирам отложить любые несущественные поездки в Ухань.

В Министерстве здравоохранения Италии добавили, что вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз "невелика, но не исключена".

Представитель министерства здравоохранения объяснил, что пилот должен сообщать о любом пассажире на борту с соответствующими симптомами, которого, как следствие, должны немедленно доставить к римскому Национальному институту инфекционных заболеваний.

Напомним, сегодня ВОЗ созывает экстренное заседание комитета с чрезвычайных ситуаций в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере охраны здоровья.

Из-за этого вируса уже погибли 9 человек. Вирус достиг Таиланда и США.

Добавим, украинское консульство опубликовало рекомендации из-за нового вируса в Китае.

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