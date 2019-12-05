В России фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" приговорили на 17 лет

Российский суд в Ростове-на-Дону в четверг, 5 декабря, огласил приговор фигуранту севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Сейтосманову. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу организации "Крымская солидарность" в Facebook.

Так, сегодня российский Южный военный суд принял решение приговорить крымскотатарского активиста Сейтосманова к 17 годам пребывания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Российский суд признал Сейтосманова якобы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.5 Уголовного кодекса России, то есть участие в деятельности террористической организации.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационный "Верховный суд Крыма" принял решение о продлении меры пресечения 5 фигурантам симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир". В СИЗО до 15 февраля 2020 года остались Фарход Базаров, Аким Бекиров, Яшар Муединов, Сеитвели Сейтабдиев и Рустем Сейтхалилов.

До этого оккупационный "суд" в Крыму отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир". Под стражей оставили Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева.