Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" удерживают в ШИЗО накануне освобождения, - адвокат

Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Он перебывает в ШИЗО с 18 ноября

Осужденного по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который отбывает срок в колонии в российской республике Марий Эл, поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что это случилось сразу после суда 18 ноября 2019 года, на котором Примову установили административный надзор в размере восьми лет после окончания срока лишения свободы.

"Насколько мне стало известно, в карцере он - сразу после суда. Во время того заседания он заявлял о международном праве, требовал вносить в протокол свои слова, заявлял об отводе суду. И, насколько мне известно, его поместили в карцер именно за то, что он много разговаривал на суде. Не знаю, на какой срок посадили, но вчера 1 декабря он еще там находился", - отметил адвокат Эмиль Курбединов.

По словам адвоката, участившиеся случаи помещения Примова в ШИЗО могут быть связаны с тем, что его скоро должны освободить.

Ранее сообщалось, что у фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова после этапирования из Симферополя в СИЗО российского Ростова-на-Дону забрали все лекарства.

РБК-Украина писало, что осужденного по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который отбывает срок в колонии в российской Республике Марий Эл, регулярно помещают в штрафной изолятор.