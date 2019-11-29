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Еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под стражей

Новости » Общество     29.11.2019 - 15:13
Еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под стражей
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Они останутся в СИЗО до 15 февраля

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" отклонил апелляцию и оставил в СИЗО пятерых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Таким образом Фарход Базаров, Аким Бекиров, Яшар Муединов, Сеитвели Сейтабдиев и Рустем Сейтхалилов останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.

Адвокат Сейтхалилов рассказал, что его подзащитный не мог участвовать в заседании. так как на данный момент он находится в медучреждении на прохождении психиатрической экспертизы, назначенной следователем по делу.

"Я ходатайствовал об отложении заседания, поскольку мой подзащитный не был доставлен в зал суда, но суд это ходатайство отклонил. Были рассмотрены все три апелляционные жалобы. Достаточно предсказуемо они были отклонены. Суд оставил постановление об аресте до 15 февраля в силе", - сообщил адвокат.

Напомним, вчера подконтрольный России "Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир". Под стражей оставили Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева.

Напомним, ранее так называемый "суд" в Крыму продлил арест 7 фигурантам второго симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". Аким Бекиров, Яшар Муединов, Абдуллаев Иззет, Асан Янык, Сервет Газиев, Меджи Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров будут находиться под арестом до 15 февраля 2020 года.

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Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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