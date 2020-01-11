ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России в ДТП погибли трое украинцев

Новости » Происшествия     11.01.2020 - 12:05
В России в ДТП погибли трое украинцев
Иллюстративное фото (pexels.com)

Еще семь граждан Украины получили травмы

В России в Орловской области в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля погибли трое граждан Украины, еще семь получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane.

В результате столкновения водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в Воронежской области в декабре перевернулся автобус, в результате чего пострадали 14 украинцев. Водитель не справился с управлением в условиях снегопада, из-за чего и произошла авария. В салоне находились 28 человек, в том числе два водителя.

Также РБК-Украина писало, что в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находилось 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.

Российский корабль едва не столкнулся с миноносцем США На Херсонщине епископ сбил человека на светофоре, - СМИ
Новости Украины ДТПРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь