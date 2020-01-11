ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії в ДТП загинули троє українців

Новини » Надзвичайні події     11.01.2020 - 12:05
У Росії в ДТП загинули троє українців
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ще сім громадян України отримали травми

У Росії в Орловській області в результаті зіткнення мікроавтобуса і автомобіля загинули троє громадян України, ще сім отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що водій Mercedes-Benz, який зареєстрований в Україні і перевозив сім пасажирів - громадян України, в умовах снігопаду виїхав на смугу, призначену для зустрічного руху та скоїв зіткнення з рухався в зустрічному напрямку автомобілем Renault Megane.

В результаті зіткнення водій і пасажир Renault Megane і один пасажир Mercedes-Benz загинули, водій та шість пасажирів Mercedes отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у Воронезькій області в грудні перекинувся автобус, в результаті чого постраждали 14 українців. Водій не впорався з керуванням в умовах снігопаду, через що і сталася аварія. У салоні знаходилися 28 чоловік, в тому числі два водія.

Також РБК-Україна писало, що в Чехії в ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня по дорозі в Брно. В автобусі, який вилетів з дороги і перекинувся, знаходилося 12 чоловік. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.

Російський корабель ледь не зіткнувся з міноносцем США На Херсонщині єпископ збив людину на світлофорі, - ЗМІ 
Новини України ДТПРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся