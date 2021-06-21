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В России после ДТП горел автобус, в котором ехали дети. Есть пострадавшие

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Краснодар, Понедельник 21 июня 2021 17:43
В России после ДТП горел автобус, в котором ехали дети. Есть пострадавшие Фото: в России столкнулись два автобуса с детьми (twitter.com/KrivoeZerkaloRu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Краснодарском крае (Россия) днем 21 июня столкнулись два автобуса, которые перевозили детей из пионерского лагеря. В результате ДТП одна из машин загорелась. В больницу направили 16 человек - водителя и 15 детей. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что утром 21 июня на автодороге Джубга - Сочи в районе поселка Новомихайловского столкнулись два автобуса, перевозивших детей из пионерского лагеря. Один из автобусов, в котором находились 38 детей, съехал на обочину и загорелся.

По предварительным данным, пострадали 7 детей. Они госпитализированы с травмами. Всего к медикам за помощью обратились 16 человек - водитель и 15 детей.

По версии следствия, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса. Он столкнулся с другим автобусом и загорелся, а затем съехал на обочину. Машину быстро потушили. В полиции уточнили, что всего в автобусах находилось 62 ребенка и четверо взрослых - два водителя и два сопровождающих.

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