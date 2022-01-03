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В России допускают, что "Северный поток-2" могут не просертифицировать

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Москва, Понедельник 03 января 2022 11:04
В России допускают, что "Северный поток-2" могут не просертифицировать Фото: "Северный поток-2" могут не сертифицировать (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться до лета из-за новых вероятных мер США. Он допускает, что газопровод могут не просертифицировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Регламенты и процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока 2", - ред.), а именно, делать это разбирательство в первой, второй условно инстанции, растянув его много месяцев... Да, это может и до лета продолжиться" , - сказал Панкин.

По его словам, сертификация газопровода якобы "может быть затруднена со стороны США".

"Да, после этого может быть там кувалда американская - почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть козни могут быть на каждом шагу", - добавил Панкин.

Напомним, в Германии допустили остановку "Северного потока-2" в случае нового вторжения РФ в Украину.

Добавим, министр экономики Германии допустил полную остановку "Северного потока-2" из-за угроз Украине.

Вместе с тем, в России заявили о готовности к работе "Северного потока-2".

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