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У Росії допускають, що "Північний потік-2" можуть не просертифікувати

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Москва, Понеділок 03 січня 2022 11:04
У Росії допускають, що "Північний потік-2" можуть не просертифікувати Фото: "Північний потік-2" можуть не сертифікувати (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Заступник глави російського МЗС Олександр Панкін заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" може затягнутися до літа через нові ймовірні заходи США. Він допускає, що газопровід можуть не просертифікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Регламенти процедури такі, що вони дозволяють навіть не те щоб затягнути (процес сертифікації "Північного потоку 2", - ред.), а саме, робити цей розгляд у першій, другій умовно інстанції, розтягнувши його багато місяців ... Так, це може і до літа продовжитися" , - сказав Панкін.

За його словами, сертифікація газопроводу нібито "може бути ускладнена з боку США".

"Так, після цього може бути там кувалда американська - чому б не уявити, що американці скажуть німцям ні грама російського газу по "Північному потоку" не купувати? Він може бути сертифікований, а можуть і не просертифікувати. Можуть будь-що застосувати. Тобто підступи можуть бути на кожному кроці", - додав Панкін.

Нагадаємо, у Німеччині допустили зупинку "Північного потоку-2" у разі нового вторгнення РФ в Україну.

Додамо, міністр економіки Німеччини допустив повну зупинку "Північного потоку-2" через погрози Україні.

Разом з тим, у Росії заявили про готовність до роботи "Північного потоку-2".

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Північний потік-2
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