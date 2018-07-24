В России должны принять решение о введении мира на востоке, - Волкер

Волкер убежден, что конфликт на Донбассе решится тогда, когда РФ согласится вывести свои силы

Ситуация на востоке Украины решится тогда, когда Россия примет решение о выводе своих войск с Донбасса и о внедрении мира. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время эфира на телеканале "112".

Волкер подчеркнул, что сейчас на Донбассе находятся российские военные силы.

"Я думаю, что ситуация (на востоке Украины, - ред.) решится тогда, когда Россия согласится вывести свои силы", - отметил спецпредставитель.

Он указал, что конфликт продолжается и сопровождается обстрелами и снайперским огнем ежедневно.

"Пока там есть российские военные силы, есть непризнанные республики. Конфликт продолжается с обстрелами, снайперским огнем каждый день. Нам нужно, чтобы Россия приняла решение относительно действий по внедрению мира", - сообщил Волкер.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины подчеркнул, что позиции США и Российской Федерации по Крыму и Донбассу существенно различаются. По словам Волкера, об этом было четко заявлено во время встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

16 июля в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с Трампом Путин заявил, что для РФ вопрос Крыма закрыт. Следует отметить, что Путин признал, что референдум был проведен именно российской стороной.