У Росії мають ухвалити рішення щодо запровадження миру на сході, - Волкер

Волкер переконаний, що конфлікт на Донбасі вирішиться тоді, коли РФ погодиться вивести свої сили

Ситуація на сході України вирішиться тоді, коли Росія ухвалить рішення щодо виведення своїх військ з Донбасу та запровадження миру. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час ефіру на телеканалі "112".

Волкер підкреслив, що наразі на Донбасі перебувають російські військові сили.

"Я думаю, що ситуація (на сході України, - ред.) вирішиться тоді, коли Росія погодиться вивести свої сили", - зазначив спецпредставник.

Він вказав, що конфлікт продовжується та супроводжується обстрілами та снайперським вогнем щодня.

"Поки що там є російські військові сили, є невизнані республіки. Конфлікт продовжується з обстрілами, снайперським вогнем кожного дня. Нам потрібно, щоб Росія ухвалила рішення стосовно дій щодо запровадження миру", - повідомив Волкер.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України підкреслив, що позиції Сполучених Штатів і Російської Федерації щодо Криму і Донбасу суттєво різняться. За словами Волкера, про це було чітко заявлено під час зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

16 липня в ході спільної прес-конференції за результатами зустрічі з Трампом Путін заявив, що для РФ питання Криму закрите. Слід зазначити, що Путін визнав, що референдум було проведено саме російською стороною.