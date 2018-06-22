Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.23
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.23
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Для России чрезвычайно важно сохранить влияние на Украину через церковь, - Филарет

НовостиОбщество    22.06.2018 - 14:52
Фото: Филарет (УНИАН)
Фото: Филарет (УНИАН)

Филарет отметил, что Москва глубоко обеспокоена, потому что может потерять статус самой большой церкви

Для Российской Федерации чрезвычайно важно сохранить влияние на Украину через церковь. Об этом в интервью изданию "Голос Украины" сказал предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.

"Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским патриархом за первенство. Сейчас Московская церковь претендует на первое место в мировом православии, потому что она самая большая. Поэтому сейчас, когда встал вопрос о предоставлении томоса Украинской церкви, Москва глубоко обеспокоена, потому что может потерять статус крупнейшей церкви, основу для борьбы с Константинопольским патриархом за первенство. Вот почему брошены все силы на то, чтобы не допустить предоставления нам томоса. Для Москвы очень важно сохранить влияние через церковь в Украине", - отметил Филарет.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство не вмешивается в церковные дела, поэтому новая церковь не будет государственной.

В Раду внесли постановление о введении Украиной санкций против 50 граждан России Турчинов считает Керченский мост серьезной угрозой безопасности Украины
Теги публикации: Российская Федерация, Украина, церковь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь