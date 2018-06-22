Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.23
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.23
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Для Росії надзвичайно важливо зберегти вплив на Україну через церкву, - Філарет

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 14:52
Фото: Філарет (УНІАН)
Фото: Філарет (УНІАН)

Філарет зазначив, що Москва глибоко занепокоєна, бо може втратити статус найбільшої церкви

Для Російської Федерації надзвичайно важливо зберегти вплив на Україну через церкву. Про це в інтерв'ю виданню "Голос України" сказав предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет.

"Без України Росія втратить основу для змагання з Константинопольським патріархом за першість. Нині Московська церква претендує на перше місце у світовому православ'ї, бо вона найбільша. Тому нині, коли постало питання про надання томосу Українській церкві, Москва глибоко занепокоєна, бо може втратити статус найбільшої церкви, основу для боротьби з Константинопольським патріархом за першість. Ось чому кинуто всі сили на те, щоб не допустити надання нам томосу. Для Москви надзвичайно важливо зберегти вплив через церкву на Україну", - зазначив Філарет.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що держава не втручається у церковні справи, тому нова церква не буде державною.

У Раду внесли постанову щодо введення Україною санкцій проти 50 громадян Росії Турчинов вважає Керченський міст серйозною загрозою безпеки України
Теги публікації: Російська Федерація, Україна, церковь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся