Для Росії надзвичайно важливо зберегти вплив на Україну через церкву, - Філарет

Філарет зазначив, що Москва глибоко занепокоєна, бо може втратити статус найбільшої церкви

Для Російської Федерації надзвичайно важливо зберегти вплив на Україну через церкву. Про це в інтерв'ю виданню "Голос України" сказав предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет.

"Без України Росія втратить основу для змагання з Константинопольським патріархом за першість. Нині Московська церква претендує на перше місце у світовому православ'ї, бо вона найбільша. Тому нині, коли постало питання про надання томосу Українській церкві, Москва глибоко занепокоєна, бо може втратити статус найбільшої церкви, основу для боротьби з Константинопольським патріархом за першість. Ось чому кинуто всі сили на те, щоб не допустити надання нам томосу. Для Москви надзвичайно важливо зберегти вплив через церкву на Україну", - зазначив Філарет.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що держава не втручається у церковні справи, тому нова церква не буде державною.