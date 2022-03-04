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В России будут сажать на 15 лет за "фейки" о войне в Украине

Автор: Сергей Пышкин

Госдума Российской Федерации будет наказывать за распространение правды касаемо войны на территории Украины. Гражданам грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.

Согласно с законопроектом, в России будут наказывать за "дискредитацию" и "призывы к препятствованию" использование военных с целью “защиты интересов России и ее граждан, поддержания мира и безопасности”.

Также граждан будут наказывать и за призывы к санкциям против своей страны.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон рассмотрят уже 4 марта, после чего он сразу будет подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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