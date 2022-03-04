В Росії саджатимуть на 15 років через "фейки" про війну в Україні

Згідно з законопроєктом, в Росії каратимуть за "дискредитацію" й "заклики до перешкоджання" використання військових з метою "захисту інтересів Росії та її громадян, підтримки миру й безпеки".

Також громадян каратимуть й за заклики до санкцій проти своєї країни.

За словами спікера Держдуми В’ячеслава Володіна, закон розглянуть вже 4 березня, після чого він одразу буде підписаний президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.