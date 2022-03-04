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В Росії саджатимуть на 15 років через "фейки" про війну в Україні

Автор: Сергій Пишкін

Держдума Російської Федерації каратиме за поширення правди щодо війни на території України. Громадянам загрожує до 15 років в’язниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Meduza.

Згідно з законопроєктом, в Росії каратимуть за "дискредитацію" й "заклики до перешкоджання" використання військових з метою "захисту інтересів Росії та її громадян, підтримки миру й безпеки".

Також громадян каратимуть й за заклики до санкцій проти своєї країни.

За словами спікера Держдуми В’ячеслава Володіна, закон розглянуть вже 4 березня, після чого він одразу буде підписаний президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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