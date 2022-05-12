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В России больше недоступна оплата в App Store с мобильного телефона

Новина українською →
Россия, Четверг 12 мая 2022 16:06
В России больше недоступна оплата в App Store с мобильного телефона Фото: в России больше недоступна оплата в App Store с мобильного телефона (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

На территории РФ больше нельзя произвести оплату в App Store через мобильный телефон. Apple ввела запрет в ответ на российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"App Store в РФ больше не принимает оплату через мобильные платежи. Apple с самого начала войны поддерживает Украину и вышла с российского рынка", - написал он.

Напомним, недавно приложение российского "Альфа-Банка" на платформе iOS удалили из App Store. Ранее из магазина приложений удалили программу "Сбербанка".

Добавим, также Apple остановил работу рекламы приложений на площадке App Store в России.

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