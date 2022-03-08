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Apple остановил работу рекламы в App Store для России

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Вторник 08 марта 2022 01:06
Apple остановил работу рекламы в App Store для России Apple запретила рекламу в App Store для России (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Популярная компания Apple остановила работу рекламы приложений на площадке App Store в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как пишет Bloomberg, все кампании Apple Search Ads, запущены в App Store в России, приостановлена. Также ни одна новая кампания не будет иметь права запускаться в App Store в России на период приостановки.

"Apple Search Ads была приостановлена в App Store в России до дальнейшего уведомления", - говорится в письме, присланном разработчикам.

Решение принято через несколько дней после того, как компания прекратила продажу продукции в России.

Ранее мы сообщали, что одна из крупнейших криптобирж мира блокирует более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций.

Также мы писали, что Adidas останавливает работу в России, но не выходит окончательно.

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