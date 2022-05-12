В Росії більше недоступна оплата в App Store з мобільного телефону

На території РФ більше не можна здійснити оплату в App Store через мобільний телефон. Apple ввела заборону у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"App Store в РФ більше не приймає оплату через мобільні платежі. Apple з самого початку війни підтримує Україну та вийшла з російського ринку", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно додаток російського "Альфа-Банку" на платформі iOS видалили з App Store. Раніше з магазину додатків видалили програму "Сбербанку".

Додамо, також Apple зупинив роботу реклами додатків на майданчику App Store в Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.