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В Росії більше недоступна оплата в App Store з мобільного телефону

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Росія, Четвер 12 травня 2022 16:06
В Росії більше недоступна оплата в App Store з мобільного телефону Фото: в Росії більше недоступна оплата в App Store з мобільного телефону (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

На території РФ більше не можна здійснити оплату в App Store через мобільний телефон. Apple ввела заборону у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"App Store в РФ більше не приймає оплату через мобільні платежі. Apple з самого початку війни підтримує Україну та вийшла з російського ринку", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно додаток російського "Альфа-Банку" на платформі iOS видалили з App Store. Раніше з магазину додатків видалили програму "Сбербанку".

Додамо, також Apple зупинив роботу реклами додатків на майданчику App Store в Росії.

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