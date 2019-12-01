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В России автобус упал в реку, есть погибшие

Новости » Происшествия     01.12.2019 - 11:24
В России автобус упал в реку, есть погибшие
Фото: на месте аварии автобуса (twitter / atnbtrc)

В результате аварии погибли 15 человек, почти два десятка пострадали

В Забайкальском крае Российской Федерации утром 1 декабря пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, авария произошла около 10 часов по московскому времени на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенськ. На момент аварии в автобусе находились 44 пассажира, часть из них оказались заблокированными в транспортном средстве.

Отмечается, что в результате аварии погибли 15 человек, еще по меньшей мере 18 получили ранения. Причиной дорожно-транспортного происшествия стало колесо автобуса, которое лопнуло во время движения.

Напомним, 30 ноября на автодороге Киев-Чоп в Ровенской области на ходу загорелся туристический автобус, который перевозил пассажиров из Харькова в Познань. В автобусе находились более 50 пассажиров, никто из них не пострадал. Водитель начал тушить пожар еще до прибытия спасателей.

Также РБК-Украина писало, что в Доминикане произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились 60 человек. В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 35 российских туристов, среди пострадавших есть дети.

Еще одно ДТП с автобусом произошло в Аргентине 28 ноября. В 160 км от Буэнос-Айреса перевернулся школьный автобус, в котором находились 43 ребенка и 10 взрослых. В результате инцидента погибли 2 ребенка.

Под Черновцами после ДТП загорелось авто, трое погибших В Ровно произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
Новости Украины ДТПРоссийская Федерацияавтобус
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