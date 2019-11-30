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На трассе Киев-Чоп загорелся туристический автобус

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 14:29
На трассе Киев-Чоп загорелся туристический автобус
Фото: пожар в автобусе (dsns.rivne)

Пожар произошел в автобусе "Харьков-Познань"

В Ровенской области на автодороге Киев-Чоп произошел пожар в туристическом автобусе, который перевозил почти 50 пассажиров по маршруту "Харьков-Познань". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как сообщается, около 12:27 спасатели получили информацию о пожаре в туристическом автобусе на дороге Киев-Чоп. Водитель автобуса начал тушить пожар с помощью огнетушителя еще до прибытия пожарных.

"Огнеборцы еще дополнительно подали на тушение и охлаждение моторного отсека автобуса огнетушащие вещества. Пожар был быстро ликвидирован. Из 46-ти пассажиров, находившихся в автобусе, никто не пострадал. Огнем поврежден моторный отсек", - рассказали в ГСЧС.

В настоящее время причина возгорания в автобусе устанавливается.

На трассе Киев-Чоп загорелся туристический автобус

Напомним, ранее сообщалось, что в Доминикане произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились 60 человек. В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 35 российских туристов, среди пострадавших есть дети.

Также РБК-Украина писало, что в Черкассах произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь по проспекту Химиков, превысил скорость и столкнулся с автомобилем Mercedes, который в свою очередь въехал в автомобиль Hyundai.

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