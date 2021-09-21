В России автобус с пассажирами из оккупированного Донбасса попал в ДТП. Есть жертвы

Сообщается, что ДТП произошло в Новошахтинске между поселками Самбек и Красный. По данным СМИ, аварию спровоцировал пьяный водитель фуры, которая врезалась в микроавтобус.

В микроавтобусе, который ехал из оккупированной Горловки в Белгород, на момент аварии было 17 пассажиров и 2 водителя. Двое пассажиров погибли на месте, позднее еще один пострадавший умер в больнице. Четверых пострадавших передали бригадам медиков скорой помощи для госпитализации.

Российские СМИ не уточняют гражданство погибших.

РБК-Украина обратилось за комментарием в МИД, там проверяют информацию.