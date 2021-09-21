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В России автобус с пассажирами из оккупированного Донбасса попал в ДТП. Есть жертвы

Автор: Юлия Бойко

В Ростовской области Российской Федерации автобус с пассажирами из оккупированного Донбасса попал в ДТП. На данный момент известно о трех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ростовский портал znamenka.info.

Сообщается, что ДТП произошло в Новошахтинске между поселками Самбек и Красный. По данным СМИ, аварию спровоцировал пьяный водитель фуры, которая врезалась в микроавтобус.

В микроавтобусе, который ехал из оккупированной Горловки в Белгород, на момент аварии было 17 пассажиров и 2 водителя. Двое пассажиров погибли на месте, позднее еще один пострадавший умер в больнице. Четверых пострадавших передали бригадам медиков скорой помощи для госпитализации.

Российские СМИ не уточняют гражданство погибших.

РБК-Украина обратилось за комментарием в МИД, там проверяют информацию.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о ДТП с туристами в Турции, в результате которого пострадали 35 украинцев.

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