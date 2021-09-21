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У Росії автобус з пасажирами з окупованого Донбасу потрапив у ДТП. Є жертви

Автор: Юлія Бойко

У Ростовській області Російської Федерації автобус з пасажирами з окупованого Донбасу потрапив у ДТП. На даний момент відомо про трьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ростовський портал znamenka.info.

Повідомляється, що ДТП сталася в Новошахтинську між селищами Самбек і Червоний. За даними ЗМІ, аварію спровокував п'яний водій фури, яка врізалася в мікроавтобус.

У мікроавтобусі, який їхав з окупованої Горлівки до Білгорода, на момент аварії було 17 пасажирів і 2 водія. Двоє пасажирів загинули на місці, пізніше ще один потерпілий помер у лікарні. Чотирьох постраждалих передали бригадам медиків швидкої допомоги для госпіталізації.

Російські ЗМІ не уточнюють громадянство загиблих.

РБК-Україна звернулося за коментарем до МЗС, там перевіряють інформацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про ДТП з туристами в Туреччині, в результаті якої постраждали 35 українців.

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