У Росії автобус з пасажирами з окупованого Донбасу потрапив у ДТП. Є жертви

Повідомляється, що ДТП сталася в Новошахтинську між селищами Самбек і Червоний. За даними ЗМІ, аварію спровокував п'яний водій фури, яка врізалася в мікроавтобус.

У мікроавтобусі, який їхав з окупованої Горлівки до Білгорода, на момент аварії було 17 пасажирів і 2 водія. Двоє пасажирів загинули на місці, пізніше ще один потерпілий помер у лікарні. Чотирьох постраждалих передали бригадам медиків швидкої допомоги для госпіталізації.

Російські ЗМІ не уточнюють громадянство загиблих.

РБК-Україна звернулося за коментарем до МЗС, там перевіряють інформацію.