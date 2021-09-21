У Росії автобус з пасажирами з окупованого Донбасу потрапив у ДТП. Є жертви

У Ростовській області Російської Федерації автобус з пасажирами з окупованого Донбасу потрапив у ДТП. На даний момент відомо про трьох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ростовський портал znamenka.info.
Повідомляється, що ДТП сталася в Новошахтинську між селищами Самбек і Червоний. За даними ЗМІ, аварію спровокував п'яний водій фури, яка врізалася в мікроавтобус.
У мікроавтобусі, який їхав з окупованої Горлівки до Білгорода, на момент аварії було 17 пасажирів і 2 водія. Двоє пасажирів загинули на місці, пізніше ще один потерпілий помер у лікарні. Чотирьох постраждалих передали бригадам медиків швидкої допомоги для госпіталізації.
Російські ЗМІ не уточнюють громадянство загиблих.
РБК-Україна звернулося за коментарем до МЗС, там перевіряють інформацію.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про ДТП з туристами в Туреччині, в результаті якої постраждали 35 українців.