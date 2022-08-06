В России арестовали ведущего ученого в области гиперзвуковых ракет

В России по делу о госизмене арестован один из ведущих ученых в области гиперзвуковых полетов, директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление научного руководителя института Василия Фомина в комментарии ТАСС .

"В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и Маслову (ранее арестованный главный научный сотрудник института Анатолий Маслов - ред.) - госизмена", - заявил Фомин

По его словам, Шиплюк был отправлен в СИЗО "Лефортово" в Москве.

На сайте института указывается, что основные научные исследования Шиплюка связаны с изучением волновых процессов при высоких скоростях полета, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

При этом российский ученый возглавляет технологическую лабораторию с уникальными аэродинамическими трубами, специально созданными для моделирования гиперзвуковых условий.

Стоит заметить, что Шиплюк стал уже третьим ученым РФ за это лето, которого арестовали по подозрению в государственной измене.