В России арестовали ведущего ученого в области гиперзвуковых ракет
В России по делу о госизмене арестован один из ведущих ученых в области гиперзвуковых полетов, директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление научного руководителя института Василия Фомина в комментарии ТАСС.
"В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и Маслову (ранее арестованный главный научный сотрудник института Анатолий Маслов - ред.) - госизмена", - заявил Фомин
По его словам, Шиплюк был отправлен в СИЗО "Лефортово" в Москве.
На сайте института указывается, что основные научные исследования Шиплюка связаны с изучением волновых процессов при высоких скоростях полета, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.
При этом российский ученый возглавляет технологическую лабораторию с уникальными аэродинамическими трубами, специально созданными для моделирования гиперзвуковых условий.
Стоит заметить, что Шиплюк стал уже третьим ученым РФ за это лето, которого арестовали по подозрению в государственной измене.
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